Başkan Öztürk: 'Şimdi mimarlık dönemi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Yahyalı Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Belediyesi personeli tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Esat Öztürk, Yahyalı Belediye Başkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilçede büyük ilgi ve sevgiyle karşılanırken, Yahyalı Belediyesi personeli tarafından da coşkuyla karşılandı. Meşaleler ve güllerle karşılanan Başkan Esat Öztürk, belediye bahçesi girişinde Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar ve çalışanlar tarafından karşılandı.

Belediye personeline hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Bu ilçede gece gündüz demeden 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Biz kocaman bir aileyiz. Allah sizlerden razı olsun. Ailenizle ile birlikte sağlık ve afiyet içinde Rabbim sizlere uzun ömürler versin. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler benim başımı dik tuttunuz. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” derler. Bizim dedikodularla geçirecek vaktimiz yok. Biz icraat adamıyız. Biz proje adamıyız. Bizim kafamızda bir Yahyalı sevdası bir Yahyalı aşkı var. Onun dışında bizim bir aşkımız yok. Biz 3. Dönemimize Mimarlık Dönemi olarak adlandırıyoruz. İnşallah bu döneme yakışacak işler yapmak istiyoruz. Gerek dışarıda çalışan gerekse bina içinde çalışan mesai arkadaşlarımdan tek isteğim görevlerini layıkıyla yerine getirmeleridir. Buradan başkanlık için aday olan tüm kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.