Başkan Öztürk'ten Berat Kandili kutlama mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Başkan Öztürk'ten Berat Kandili kutlama mesajı
Kayseri GündemEditör

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; “Berat Kandili’nin nuruyla aydınlanan bu mübarek gecede, bir kez daha manevi iklimlerde buluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İslam aleminin feyiz dolu gecelerinden biri olan Berat Kandili, bizlere geçmişi değerlendirme, geleceğe umutla bakma ve manevi duygularımızı güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu kutlu gecede, dualarımızı Yüce Allah’a yükseltirken, içinde bulunduğumuz toplumu daha da güzelleştirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çaba harcamak gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bizlere düşen görev, birbirimize sevgiyle yaklaşmak, yardımlaşmak ve hoşgörüyle davranmaktır. Şehrimizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan tüm vatandaşlarımızın dualarının kabul olması dileğiyle, birlikte nice güzel günlere ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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