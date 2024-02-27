Başkan Palancıoğlu, 5 yılda yaptığı hizmetleri Battalgazi Mahalle halkı ile paylaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Battalgazi Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçede 5 yılda yapılan çalışmaları anlattı, yapacaklarının sözünü verdi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların teveccühü ile karşılanmaktan oldukça mutlu olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “5 yıl hızlı geçti ama hizmetlerle dolu yıllarımız oldu. Hem pandemi hem deprem yaşadık. Melikgazi Belediyesi olarak zorluklara rağmen hizmetlerimiz devam etti. Ayrıca deprem bölgelerine yardımlarımızı da sürekli devam ettirdik. 58 mahallemizde bir emek bir hizmetimiz mutlaka var. İlçemize 21 okul, 15 sağlık ocağı, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 270 yeni park yaptık. Bizler sizlerin emrindeyiz. Taleplerinizi ve yapılmasını istediklerinizi bize hızlıca 0530 253 9191 nolu WhatsApp hattı üzerinden bildirebilirsiniz. Battalgazi Mahallemizde 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmamızı tamamlamıştık. Şimdi 2. Etap 20 blok binası bitmek üzere. Yaz ayında hepsini bitirip sosyal tesisini yapmış olacağız. Aynı zamanda Çorakçılar Mahallemizde yeni bir dönüşüme başlıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 2. Etap çalışmamızın ihalesine çıkacağız. Dolayısıyla gece gündüz çalışıyoruz. Tarihimize ve ecdadımıza sahip çıkıyoruz. İçinde Battalgazi Türbesi’nin olduğu bir Battalgazi Camii var burada. Burası için inşallah yeni dönemde çalışmalarımız yeni projelerimiz var. Yapılacaklar eksikler tabi ki var. Ama Melikgazi’de iyi niyetle çalışan bir ekip var. 31 Mart’ta inşallah, cumhur ittifakı adayı olarak vereceğiniz oylar bize moral, motivasyon verecek. İnşallah sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek mahalle halkına ve gençlere kütüphane, futbol sahası, mahalle fırını sözü verdi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise, “Vatandaşlarımızın güler yüzü ve samimiyetinden daha çok enerji alıyoruz. Gittiğimiz her mahallede sokakta Başkanımızın hizmetleri var. Buda bizi gururlandırıyor ve çok mutlu oluyoruz. İnşallah Mustafa Başkanımız sizlerin alacağı destek ile durmak yok yola devam diyecek” dedi.