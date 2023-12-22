Başkan Palancıoğlu çarşı esnafını ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; sabah erken saatlerde Cami-i Kebir esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi.

Sabah dükkânlarını açan esnafın çay taleplerini kırmayıp esnafla sohbet eden Başkan Palancıoğlu; “Birlik beraberlik bizim için çok önemli. Sabahın erken saatlerinde Cami-i Kebir esnafımızı ziyaret ederek, sıcak çaylarını içtik. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Her zaman yaptığımız gibi esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Melikgazi’nin gelişmesinde esnafımız çok önemli rol oynuyor. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeye özen gösterdik. İlçemizde ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Bizleri samimiyetle ve sohbetle karşılayan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum” dedi.