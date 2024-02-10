Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi

Melikgazi'de sektör temsilcileri, esnaflar, gençler ve yaşlılar olmak üzere her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi’de sektör temsilcileri, esnaflar, gençler ve yaşlılar olmak üzere her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte işçilere yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Palancıoğlu, "Belediyecilik çok dinamik. Sürekli projeler üretiyoruz. 5 yıldır Melikgazi’mizde rekor seviyede çalışmalar yaptık. Her alanda her yaş kesimini düşünerek ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. 15 adet sağlık ocağı yaptık. Sağlık ocağı sözü vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk. İlçemizde sağlık ocağı ihtiyacı kalmadı. 18 adet cami yaptık, 8 adet de Kur’an kursu yaptık. 270 park yaparak ilçemize kazandırdık. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da sizlerin desteği ile aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim sizlerden aldığımız güç ve güvenle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Melikgazi’miz için çalışıyoruz. Biten işlerimiz var, devam eden projelerimiz var ve en önemlisi sizler için daha yapacaklarımız var. Bugüne kadar bizlere desteğinizi, duanızı esirgemediniz. Şehrimiz ilçemiz için çalıştık, gayret ettik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, fabrika işçileri ile bir araya geldi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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