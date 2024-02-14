Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği halı saha maçına katılarak, İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile maçın başlama vuruşunu yaptı.

Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği halı saha maçına katılarak, İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile maçın başlama vuruşunu yaptı.

AK Parti Gençlik Kollarının her zaman aktif görevler aldığını belirten Başkan Palancıoğlu, "Enerjileriyle, çalışkanlıklarıyla, azimleriyle örnek olacak gençlerimizle sporun her dalı ayrı güzel. İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile gençlerimizin düzenlediği dostluk maçına katıldık. Gençlerimize ve spora yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar bugün olduğu gibi ilerisi için de artarak devam edecek. İlçemizi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Gençlerin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerekli ortamları hazırlamak için çalışıyoruz. Biz gençlerimize her alanda güveniyoruz. Melikgazi’mizde gerçek belediyecilik hizmetlerimizi hayata geçirirken en büyük gücümüz; gece gündüz demeden gayret sarf eden genç kardeşlerim olacak. Gençliğimizin donanımlı, güçlü, çevik ve ahlaklı olması için biz Melikgazi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. İnşallah gençlerimizin desteğiyle yepyeni bir Melikgazi olacak. İnanıyorum ki gençlerle kazanan yine Melikgazi olacak. Gençlerimizin beklentilerini, taleplerini anlayabilmek ve bu talepleri gerçekleştirebilmek için her zaman gençlerimizle bir arada olmalıyız. Türkiye Yüzyılı’nın sahipleri gençlerimizdir. Dostluğu elden bırakmayan gençlerimizi bu başarılı maç için tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Başkan Palancıoğlu, gençlik kollarının maçında başlangıç vuruşunu yaptı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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