Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 2. Akademisyen Belediye Başkanı

Harita Mühendisi olan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akademik çalışmalar alanında Doktorasını tamamlayıp, TC Üniversteler arası Kurul Başkanlığına yapmış olduğu Doçentlik başvurusunun kabul edilmesi sonucunda 'Doçent' ünvanı almayı hak kazanmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Prof. Şükrü Karatepe'den sonra Palancıoğlu Başkan da doçentliğini tamamladıktan sonra, Kayseri'nin ikinci akademisyen başkanı olacak.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun özgeçmişi:

Doç. Dr. Mustafa PALANCIOĞLU

1970 yılı Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında “Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Tasarımı” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini yaptı. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Palancıoğlu, daha sonrasında 1997-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine’de Doktora eğitimini tamamladı.

Mustafa Palancıoğlu, 2002 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 2009 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak olarak görev yaptı. Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı, Develi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Ofis AB Projeleri Koordinatörü, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Danışmanı olarak farklı tarihlerde çeşitli görevlerde bulundu.

Erciyes Üniversitesinde Harita, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği gibi birçok bölümde Konum Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gayrimenkul Değerlemesi ve Yönetimi, Ölçme Bilgisi, Teknik İngilizce, Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, Mühendislikte İnsan İlişkileri ve Girişimcilik gibi farklı alanlarda Lisans ve Yüksek Lisans dersleri veren Palancıoğlu, Erasmus Öğretim Üyesi değişimi programı kapsamında 2008 yılında İsveç Vaxjö Üniversitesinde kısa süreli ders verdi.

Palancıoğlu’nun Harita Mühendisliği alanında önemli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış toplam 9 adet makalesi, ulusal hakemli dergi kapsamında 2 adet makalesi, 6 adedi uluslararası ve 11 adedi ulusal olmak üzere toplam 17 adet bildirisi ve 1 adet ulusal kitap bölümü olmak üzere toplam 29 yayını bulunmaktadır. Ayrıca, 6 adet ulusal ve uluslararası projede görev yapmış ve üç adet lisansüstü çalışması yönetmiştir. İlave olarak, önlisans, lisan ve lisansüstü eğitim-öğretimde bir çok bölümde dersler vermiştir.

2009 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atandı. Bu görevi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat il ve ilçelerinin kalkınma planlarınının hazırlanması, kamu ve özel sektör kurum projelerinin finansmanı ve uygulanması, bölge potansiyellerinin harekete geçirilmesi ve tanıtılması için yoğun faaliyetler yönetti.

Uzmanlık alanları arasında yerel kalkınma, şehir planlama, kent bilgi sistemleri, uydu konum belirleme sistemleri, gayrimenkul yönetimi, kentsel dönüşüm, AB ve Tübitak projeleri gibi birçok alan yer alan Palancıoğlu, yurtdışında birçok ülkede toplantı ve proje çalışmaları kapsamında bulundu.

Kalkınma Ajansındaki görevinden 2014 yılı mahalli idareler seçimleri nedeni ile ayrılan Palancıoğlu, 2014-2019 yılları arasında AK Parti Talas Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılı mahalli idareler seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Palancıoğlu bu görevini sürdürmektedir.

Palancıoğlu, 2014 yılından bugüne Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde ve 2019 yılından bugüne Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisinde (ARLEM) Türkiye Ulusal Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2021 yılından bugüne Kayseri Serbest Bölge A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Palancıoğlu, Evli ve 4 cocuk babası olup ileri seviyede İngilizce bilmektedir.