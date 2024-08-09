Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, kentsel dönüşümde marka haline geldi'

Vatandaşlarımız, tıpkı kira ödermişçesine dairelerini almış olacaklar, sonuca baktığımızda ‘kazan-kazan’ modeli uygulamış olduk” dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 6 blok ve 202 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları’nın Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, siyasi parti temsilcileri, proje müteahhitleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç; bütün belediyelerle birlik, beraberlik içerisinde şehri daha iyi noktalara taşımak adına yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek “Şehrimiz, 2000 sonrası deprem yönetmeliğine uygun yapılan yapılarla depreme hazır olduğunu ve 6 Şubatta yaşadıklarımızla birlikte çok daha fazla bu konu üzerinde hassasiyet göstereceğimizi ifade ediyorum. Üniversitelerimizle birlikte yapı güçlendirmelerine yönelik projeler yürütürken diğer yandan da kentsel dönüşümle ilgili stratejik planlarımızı da ilçe belediyelerimizle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA MELİKGAZİ BİR MARKADIR’

Belediyelerin kamu ihale kanununa göre en fazla kentsel dönüşüm projesi yapan belediyenin Melikgazi olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Kentsel dönüşüm konusunda Melikgazi Belediyemiz bir marka haline geldi. Tıpkı diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizin de birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanması nasip olsun. Bu çalışmaları yaparken de İller Bankası’ndan kredi almak yerine farklı metotlar geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüme almış olduğumuz daireleri yüzde 25 peşin, 36 ay faizsiz taksitle olmak üzere sattık ve bütün hemşehrilerimiz de dün itibarıyla teminatlarını yatırdılar. Vatandaşlarımız, tıpkı kira ödermişçesine dairelerini almış olacaklar, sonuca baktığımızda ‘kazan-kazan’ modeli uygulamış olduk. Bankaya kredi faizi ödemek yerine belediyemize faizsiz bir şekilde ödeme yapıyorlar. Bizler de kredi kullanmak yerine vatandaşlardan gelen gelirlerle proje kaynakları oluşturuyoruz. Dolayısıyla Melikgazi, kendi yağında kavrulan, borçlanmayan bir belediyedir” dedi.