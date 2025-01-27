Başkan Palancıoğlu Savunma Sanayii Heyeti İle Ankara’da Toplantı Gerçekleştirdi

“Hayallerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz!”

Kayseri’nin yeni gözbebeği olacak lisenin açılışı için gün saydıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“ Savunma Sanayii Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayi Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Cenk Aktaş ve Savunma Sanayii firma temsilcileri ile birlikte, "Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lise"mizin Kayseri’ye kazandırılması hususunda ikinci toplantıyı gerçekleştirdik. Hem şehrimize hem de ülkemize rol model olacak okulumuzun Eylül ayında açılışını yapmayı planlıyoruz. Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerin yetişmesi, havacılık tarihinin şehrimizde yeniden yazılması, sektöre kalifiye eleman yetiştirerek havacılık alanında ülkemizin gurur tablosuna destek olabilmek için tabiri caizse canla başla çalışıyoruz. Şubat ayının sonuna kadar lisenin kurulum çalışması mevzuat olarak hazır hale gelecek ve 2025 Eylül ayında inşallah okulumuzun açılışını yapacağız. İlk sene İngilizce eğitimin verildiği hazırlık senesi, sonrasında da dört yıllık bir eğitim programıyla oldukça özel bir liseyi hayata geçirmiş olacağız. Ben bu önemli projede bizlere destek olan Savunma Sanayii Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, Savunma Sanayi Akademisi Başkanımıza, Savunma Sanayii Başkanlığı ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir hayalle bu yola çıktık ve azimle çalışmanın sonucunda hayallerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”