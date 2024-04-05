Başkan Palancıoğlu, yeni dönem meclis üyeleri ve aileleriyle tanıştı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni dönem Melikgazi Meclis üyeleri ile tanışma programı düzenleyerek, iftarda bir araya geldi.

Melikgazi’yi geleceğe taşıyacak projelere birlikte imza atacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediye Meclisi’nde, değerli meclis üyelerimiz ile birlikte ilçemize daha iyi hizmet sunmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına önemli projeler geliştirdik ve bunları hayata geçirdik. Yine hep birlikte proje ve fikirler üreterek güzel ilçemiz Melikgazi’mize beraber hizmet edeceğiz. Melikgazi’ye yapılan hizmetler bir kişinin değil herkesin emeği. AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi olmak üzere toplam 45 meclis üyemiz ile ilçemize hizmet edeceğiz. Mazbatayı aldıktan sonra rozetimizi çıkardık. Ben herkesin başkanıyım. İnşallah uyum içinde el ele çalışacağız. İlçemize, Kayseri’mize hizmet edecek yeni projelerimizi Meclis’te birlikte aldığımız kararlarla hayata geçireceğiz. Türkiye’de en çok yatırım yapan belediyelerin başındayız. İlçemize 5 yılda 21 okul, 15 adet akıl küpü kütüphanesi, 18 adet cami, 9 adet Kuran Kursu, 15 adet sağlık ocağı, 270 adet yeni park, 15 adet sosyal tesis kazandırdık. Bu dönemde yapacağımız projeler de Türkiye’de ilk olan projeler olacak. Meclis üyelerimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda bizleri utandırmasın. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, mübarek Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum." dedi.