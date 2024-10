Başkan Yalçın: 'Eğitimler can kurtarır'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) işbirliğiyle düzenlenen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’nde yaptığı konuşmada, “Bu eğitimler can kurtarır” dedi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ne Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, personel ve AFAD’dan yetkililer katıldı. Personelin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; afetlere karşı eğitimin önemine dikkat çekerek, önceki gün Malatya ve Sivas’ta meydana gelen depremlerin afet eğimini yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Başkan Yalçın, “Öncelikle Hasan beye çok teşekkür ediyorum. Her şeyin bir bilimi olduğu gibi afetlerden korunma konusu da bir bilim dalı. Allah devletimize güç versin. İçişleri Bakanlığımıza bağlı olan AFAD, hakikaten son zamanlarda teknik donanım olarak çok ileri düzeye geldi. Afetlerde yapılması gerekenleri tam olarak bilseydik can kayıpları daha az olabilirdi. Bilgi her şeyin üstünde. Belki bazı afetlere engel olamıyoruz ama yapılacakları bilerek hareket etmek, hangi araçların nerede kullanılacağını bilmek bile çok önemli. Bu eğitimler, yeri gelir can kurtarır. O bakımdan hepimiz belediyeci olarak apartmandan işyerine, sokaktan caddeye bütün tabi afetlerde vatandaş tarafından görevlendirilmiş durumdayız.” diye konuştu.

Programda Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Hasan Say tarafından başta deprem olmak üzere afetlerde yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen programda ayrıca deprem anında yapılacaklarla ilgili uygulamalar gösterildi. Programın sonunda AFAD Şube Müdürü Hasan Say tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a acil durum çantası hediye edilirken, Başkan Yalçın da kendisine katılımlarından dolayı plaket verdi.