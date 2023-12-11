Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna açıklanan, 2023 yılı Ekim ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

PAYLAŞ
  • 11.12.2023 12:01
  • Güncelleme: 11.12.2023 12:24
Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna açıklanan, 2023 yılı Ekim ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın; “İşsizlik rakamının 2023 yılı Ekim ayında yüzde 8.5’e gerilemesi sevindiricidir. Ortaya çıkan rakam; 2012 yılı Kasım ayından bu yana, 11 yılın en düşük işsizlik seviyesi olmuştur. İşsizlik oranındaki düşüş, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluğa rağmen sergilediği performansının sonucudur ve yeni iş kapılarının açılmaya devam ettiğinin göstergesidir” dedi. Yalçın, “TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edilmiştir” diye konuştu. Kayseri OSB Başkanı Yalçın, “İşsizlikle ilgili Ekim 2023 dönemi verileri, 6 Şubat depremlerinin etkileri, küresel ekonomik resesyon ve bölgemizde yaşanan savaşların getirdiği etkenlere bakıldığında, Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme yönündeki iradesini ve istihdamdın artırılmasında güçlü duruşunu ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinin istihdam artışına dönük iradesinin sürüyor olması, mali yapıda oluştuğu gözlemlenen dengelenme ve enflasyonun dizginlenmesi ile de desteklenecektir. Sanayicilerimiz, daha fazla üretim ve ihracat yapabilmek adına yeni istihdam kapılarının açılması yönünde irade koymaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın değerlendirmesinde; “İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,3 puan artış göstererek yüzde 48,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücü paritesi ise 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu

Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu

Bir yılda 4 ilçe doğalgaz ile buluştu, 2 ilçede çalışmalar başladı

Bir yılda 4 ilçe doğalgaz ile buluştu, 2 ilçede çalışmalar başladı

Bakan Mehmet Özhaseki: 'Yıllarca bu kulübe emek verdim'

Bakan Mehmet Özhaseki: "Yıllarca bu kulübe emek verdim"

Büyükşehir'in ödüllü kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'ye rol model oluyor

Büyükşehir'in ödüllü kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'ye rol model oluyor

Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'

Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'

DAHA FAZLA
TFF 3. Lig 14. Hafta

TFF 3. Lig 14. Hafta

Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?

Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?

Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü

Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü

Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik

Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik