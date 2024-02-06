Başkan Yalçın: 'Talas-Elbistan kardeşliği hiç bitmeyecek'

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen asrın deprem felaketinin hemen ardından kolları sıvayan Talas Belediyesi, yıl boyunca her türlü desteği sağladığı deprem bölgesini felaketin yıl dönümünde de unutmadı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yardım konvoylarını yola çıkaran Talas Belediyesi, gıda ve teknik ekipman ile başladığı desteklerini Talas Kent Yaşam Alanı Konteyner Kent ile devam ettirmişti. Bayramlar ve özel günlerde gıda paketlerinden çeşitli hediyelere kadar deprem bölgesindeki varlığını hissettiren Talas Belediyesi, asrın felaketinin yıl dönümünde de depremzedelere iaşe kolilerinden oluşan hediye paketi gönderdi.

Konuya dair açıklamada bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Depremin 1. yıldönümünde Elbistan’taki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Hazırlamış olduğumuz iaşe kolileri ve hediye paketlerini, Elbistan Talas Kent Yaşam Merkezindeki kardeşlerimize ulaştırdık. Dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.