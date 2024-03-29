Başkan Yalçın gönüllerde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; gittiği her yerde esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanıyor.

Başkan Yalçın, seçim çalışmaları çerçevesinde 90 bin nüfusuyla Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin altıncı büyük mahallesi Mevlana’da ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’un yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, belediye meclis üyeleri adayları ile Papatya Caddesine gelen Başkan Yalçın, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbetler etti. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Yalçın, vatandaşların da güler yüzüyle sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla gönüllere giren Başkan Yalçın, yapılan hizmet ve yatırımlar nedeniyle esnaf ve vatandaşlardan takdir ve teşekkür aldı.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın; "Hava güzel, coşku büyük! AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sn. Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Talas İlçe Başkanımız Mustafa Kiraz ve meclis üyelerimizle birlikte Papatya Caddesindeki esnafımızla ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Esnafımıza bol kazanç, vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.