Kayseri'de Çifte Cinayet Davasında karar çıktı

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların yaşadığı bekar evinde Ahmed Alhalaf ve kardeşi Muhammed Alhalaf'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'a 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de Çifte Cinayet Davasında karar çıktı
Kayseri GündemEditör

Duruşmada hazır bulunan Hüseyin El Hammud ve avukatları, mahkemede savunmalarını yaptı. Hammud, ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan Hüseyin El Hammud'a haksız tahrik indirimi uygulayarak toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

24 Kasım 2023 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf, silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ölen şahısların cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İHA
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