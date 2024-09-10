Bekçi, eşini boğazından bıçakladı

Nevşehir’de gece bekçiliği yapan bir kişi tartıştığı eşini boğazından bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Acıgöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Meydana gelen olayda; 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş ilinden Nevşehir’e tayin olan B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlendirildi. Sabah saatlerinde ikamet ettiği evinde eşi H.Ş. ile tartışan B.Ş. tartışmanın büyümesi üzerine eşini elinden ve boğazından bıçakladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden ve boğazından yaralanan H.Ş. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. B.Ş.’de görev yaptığı Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Daha önceden de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., Acıgöl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.