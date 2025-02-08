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Bekir Yıldız Bulvarı'nda yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yan yatan otomobili vatandaşların kahramanca müdahalesi kurtardı.

Bekir Yıldız Bulvarı'nda yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 EK 331 plakalı otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. İçinde mahsur kalan sürücü ve bir yolcu, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Vatandaşların Kahramanca Müdahalesi

Kazayı gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. İlk başta otomobilin kapısını açmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca aracı iterek düzeltti. İçeride mahsur kalan kişileri çıkarmayı başardılar. Bu esnada yolda yürürken bastonuyla yardıma gelen yaşlı bir adamın da mücadele verdiği görüldü.

Yaralanan Yok

Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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