Benzinlikte drift pahalıya mal oldu

Kayseri'de benzinlikte drift atan sürücüye 32 bin TL ceza uygulanarak sürücünün ehliyetine el konuldu.

Benzinlikte drift pahalıya mal oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de benzinlikte drift atan sürücüye 32 bin TL ceza uygulanarak sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan bulvarı üzerinde bir otomobilin benzinlik içerisinde drift attığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada plakası tespit edilen araca ve sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulurken araç ise otoparka alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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