Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile beyaza bürünen Erciyes’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunda kayakseverlerin akınına uğrayan Erciyes’te gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen Erciyes’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karla beraber kayağın yapıldığı Tekir Kapı’ya gelen kayakseverler de eğlenceli vakit geçirdi.