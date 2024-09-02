  • Haberler
  • Gündem
  • Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi

Kayseri Barosu avukatlarından Özge İrem Solak (32), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç avukat, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi

Kayseri Barosu avukatlarından Özge İrem Solak dün geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Avukatlık kariyerine 2020 yılında başlayan Solak’ın cenaze töreni, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirildi. Törene, Solak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç Avukat, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi
Başkan Gülsoy: 'Ekonomimizin daha da büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor'
Başkan Gülsoy: 'Ekonomimizin daha da büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor'
Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Organize'de fabrika yangını
Organize'de fabrika yangını
Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi' Büyükşehir Sanat Galerisi'nde
Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi' Büyükşehir Sanat Galerisi'nde
Başkan Odakır: 'Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir'
Başkan Odakır: 'Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir'