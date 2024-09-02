Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi
Kayseri Barosu avukatlarından Özge İrem Solak (32), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç avukat, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Barosu avukatlarından Özge İrem Solak dün geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Avukatlık kariyerine 2020 yılında başlayan Solak’ın cenaze töreni, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirildi. Törene, Solak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç Avukat, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.