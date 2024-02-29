Biden, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Katar Emiri Al Thani ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı ele alındı.

Biden, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Katar Emiri Al Thani ile telefonda görüştü
Kayseri GündemEditör

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı, Gazze Şeridi’nde ateşkes çabaları ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı aktarıldı.

Liderlerin görüşmelerde, sivil can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirttiğini ifade eden Beyaz Saray, liderlerin bu olayın ateşkes görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve Gazze’ye insani yardım akışının genişletilmesinin aciliyetinin altını çizdiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

İHA
Kayseri Gündem

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