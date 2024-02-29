Cumhuriyet'in kuruluşunu 110 kişilik ekiple canlandırdılar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet’e Doğru" tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. 110 oyuncunun rol aldığı tiyatro oyunu, duygusal anlar yaşattı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tiyatro oyununda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle milli mücadeleyi başlatması ve Cumhuriyet’in kuruluşu ele alındı. Bora Severcan’ın yönettiği, Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncunun rol aldığı tiyatro oyunu, duygusal anlar yaşattı.

Tiyatroyu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda yaptığı Cumhuriyet’e Doğru Tiyatro Oyunu bugün ilimizde sergilendi. Bugün ilimizde eğitimcilerle ve halkımızda buluştular. Çok gurur verici bir etkinlik. Milli birlik ve beraberliği sağlama, tesis etme, o duyguyu canlı tutma Cumhuriyetin değerlerini tekrardan hatırlatma ve bağımsızlığımızın ne kadar kutsal olduğu mesajını bu oyundan alacağız" ifadelerini kullandı.