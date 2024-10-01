Bilal 2 maç sonra kaleye geçti

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, 2 maç sonrasında yeniden sahaya çıktı.

Bilal 2 maç sonra kaleye geçti
Kayseri GündemEditör

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, 2 maç sonrasında yeniden sahaya çıktı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da kaleci Bilal Bayezit formasına kavuştu. Eyüpspor ile oynanan maç sonrasında sakatlık yaşayan ve Trabzonspor ile Göztepe maçlarında forma giyemeyen file bekçisi, ligin 7. haftasında oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçında formasına kavuştu. Müsabakaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika boyunca forma giyen Bilal Bayezit, kalesinde 3 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında cezalı olduğu için oynayamayan Gökhan Sazdağı da, Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıktı.

Sakatlığı geçen Arif Kocaman, Ali Karimi de maç kadrosunda yer bulurken, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

İHA
Kayseri Gündem

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