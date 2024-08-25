Bileğine ve kesesine güvenen buraya koşuyor

Kayseri ve bölgenin alışveriş yaşamı ile birlikte sosyal hayatına da renk katan KUMSmall AVM, misafirlerine ucuz alışveriş imkanı sağlarken aynı zamanda eğlendirmeye de devam ediyor. Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de 9 gün sürecek olan ’Garaj Günleri’ başlarken aynı zamanda bilek güreşi yarışması da yapılıyor.

Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi olan KUMSmall AVM’nin misafirlerine uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağladığını ifade eden AVM Müdürü Mithat Ulutürk; "KUMSmall Alışveriş Merkezi; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi. Burada mobilyadan modaya, lezzetten eğlenceye her şeyi bulabilirsiniz. Bölgenin bütün mobilya markalarını bir çatı altında alışveriş merkezimizde bulursunuz. İstemediğiniz kadar çeşit alışveriş merkezimizdedir. Sadece alışverişte değil eğlencede de sizleri tatmin eder. Aradığınız, aramadığınız ne varsa hem fiyat avantajları sağlıyoruz, diğer taraftan eğlence de sürekli devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonları çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik eğlenceler, alışverişte mobilyadan modaya her türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız, bunları yaparken de bütçenizi sarsmayacağınız fiyatlarla alışveriş yapabileceğiniz bir alışveriş merkezinden bahsediyoruz" dedi.

Garaj Günleri 9 gün sürecek

Etkinlikler hakkında da bilgiler veren Ulutürk; "9 gün sürecek olan ’Garaj Günleri’ etkinliğimiz var. Bu etkinlikte çatımız altındaki markaların fiyat avantajı sağlayan ve bol çeşitleriyle sizlerin beğenisine sunduğu ürünleri bir arada bulacağınız etkinliğimiz var. Önümüzdeki hafta Pazar gününe kadar devam edecek. Herkesi bekliyoruz. Diğer taraftan yetişkinlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın yani herkesin aklıyla bileğini birleştirdiği, gücünü test ettiği ödüllü yarışmamız sizleri bekliyor. Eğlenirken kazançlı da çıkıyorsunuz, mutlu da oluyorsunuz. Herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.