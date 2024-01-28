Binlerce Gazzeli gıda sıkıntısı nedeniyle 'tek lokma yemeden' günler geçiriyor

Bölgedeki Filistinlilerin çoğunluğu, güvenli ve temiz gıda bulamama nedeniyle ciddi bir açlık sorunu yaşıyor.Bir deri bir kemik kalmış bedenleri ve çökmüş gözleriyle Gazzeliler, hayatta kalma için yiyecek sağlamanın yollarını arıyor.İsrail'in yardımlarının girişini dahi engellediği kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde, İsrail kuşatmasının yoğunlaşması nedeniyle Filistinliler yiyecek olarak yabani bitki ve hayvan yemine başvurmak zorunda kalıyor.Binlerce Gazzeli ise yiyecek bulamadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.Aç kalan sokak hayvanları da defnedilemeyen cesetleri yemeğe başladıİsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırıların yoğunluğu nedeniyle sokaklarda kalan ve gömülemeyen cesetler, açlıkla burun buruna kalmış köpekler ve diğer hayvanlar tarafından yenilmeye başlandı.İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.Sosyal medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor.Açlık, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyorÇocuklar başta olmak üzere Filistinliler, yetersiz beslenmeden muzdarip. Bu da bağışıklığın zayıflamasına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan herkesin "gıda güvensizliği" yaşadığını duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier de yaptığı açıklamada, "Hastanelerde ve ameliyathanelerde su ve yemek için yalvaran hastalarımız var. Barınaklarda günü nasıl geçireceğini bilmeyen insanlar var. Yetersiz beslenen ve aşırı açlık çeken kişiler, bedenlerinin zayıf düşmesi problemiyle karşılaşıyor. Vücut zayıfladığında hastalıklara çok kolay yakalanıyor." sözlerine yer vermişti.Bir lokma yiyecek için ölüm yolculuğuBüyük çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya kaldığı Gazzeliler, yiyecek elde etmek için çıktıları yolculuklarda, İsrail güçleri tarafından topçu atışlarıyla hedef alınarak öldürülüyor.İsrail ordusu saldırıların başından bu yana bölgede Filistinlilerin birkaç ekmek alabilmek için kapılarında sıra oldukları fırınları vurmuştu.İsrail'in saldırıları sürdükçe yaşam koşullar kötüleşti ve Gazzeliler arasında açlık sorunu şiddetlendi. Sınırlı sayıda yardım tırının kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin verilmesiyle birlikte İsrail, hayatta kalmak için az da olsa yardım almayı ümit eden Gazzelilerin toplandığı alanı da hedef aldı.İsrail ordusu 25 Ocak Perşembe günü de Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım tırlarını bekleyen bir grup Filistinliyi bombaladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail işgali, Gazze'de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.İsrail güçlerinin insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişinin öldürüldüğü, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaynak: Binlerce Gazzeli gıda sıkıntısı nedeniyle "tek lokma yemeden" günler geçiriyor

Kaynak: Haksöz haber