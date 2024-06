Bir hafta bir yazar: Bozan İNCE

Önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Ben Bozan İnce. 1974 Gaziantep doğumluyum. Edebiyat öğretmeniyim.

Bozan Bey, yazma serüveni nasıl başladı. Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Lise yıllarından beri kompozisyon yazma çalışmaları yapmaktayım. Üniversitede asıl yazma çalışmalarına arkadaşlar ile çıkarmaya çalıştığımız edebiyat ve kültür dergimiz ile başladık. Son sınıfta bir grup arkadaş ile belirlediğimiz konular üzerinde okumalar yapıp birer risale yazdık ve bunları arkadaşlarımıza verdik. Benim konumda İttihat ve Terakki Cemiyeti idi. Burada etkili olan kişi Mehmet Atalan’dı. Bir de üniversiteden hocam Profesör Doktor Alemdar Yalçın’dır. Her ikisine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Pekala yazma tutkusu olan, yazar olma hayalleri taşıyan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Her şeyden önce yazar olmadan önce iyi bir okur olmak gerekiyor. Okumayı bilmeyen yazmayı hiç bilemez. Yazmayı düşündüğümüz tür ve konu ile ilgili her türlü okumaları yapmamız gerekiyor. Örneğin roman mı yazmayı düşünüyorsunuz. Her türlü roman örneğinden her yazardan birden fazla eserini okumalar yapmalıdır. Roman yazmayı düşündüğü konu ile ilgili mutlaka araştırmalar yaparak bir kaynakça ortaya koymalıdır. Dolan bardağımız, yeteneğimiz ile birlikte taşmaya başlayacak ve küçük hatalar ile birlikte ilk eserimiz meydana çıkmaya başlayacaktır.

Kitaplarınızın veya eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Seri şeklinde iki romanım vardır.

1 Ölümüne Sır Bir İttihat ve Terakki Romanı

2 Sırrın Ölümü

Romanlarımda kahramanımın şahsında son dönem tarihimizin en önemli belirleyici örgütü olan İttihat ve Terakki Cemiyetini ve bazı icraatlarını anlattım.

Bozan Hocam, yazarlık serüveniniz de unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Romanımı yazarken bir kahramanımın yaşadıklarından o kadar etkilendim ki adeta kahramanım ile özdeşleştim. Romanımı adeta yaşar gibi oldum.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim

Bizlerde teşekkür eder yeni çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Söyleşi: Mustafa Balaban