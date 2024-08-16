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Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı

Kayseri'de asayiş ekipleri, bir iş yerinden bir milyon lira değerinde malzeme çalan şahsı suçüstü yakaladı. 13 adet suç kaydı olduğu tespit edilen İ.D., adli makamlarca tutuklandı

Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, dün bir iş yerinden bir milyon lira değerinde iş malzemelerinin çalınması olayına ilişkin yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
6’sı hırsızlık olmak üzere toplamda 13 suç kaydı bulunan 53 yaşındaki İ.D. suçüstü yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine iade edildi.

1ha

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