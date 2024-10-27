Bir seferde en yüksek miktar katı metamfetamin ele geçirildi
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği Jack ile gerçekleştirilen aramalarda 10 parça halinde toplam 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda: N.Y.(35) B.Y.(33) ve Y.E.(35) isimli şahıslara Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam 10 kilogram 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri’de bir seferde en yüksek miktar katı metamfetamin yakalaması yapıldığı belirtildi.
Olayla ilgili N.Y.(35),B.Y.(33) ve Y.E.(35) isimli 3 kişi ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.