'Biz Çiftçiyiz Platformu' İlk İstişaresini Şeker Sektörünün Duayeni Mehmet Bayraklı ile Gerçekleştirdi'

Toplantıda, Türk tarımının geleceğine dair önemli konular ele alındı. Sayın Bayraklı’nın, şeker sektöründeki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesi, platformun yol haritasına ışık tuttu. Bayraklı, çiftçilerle ilgili stratejik adımların yanı sıra, sürdürülebilir tarım ve sektörün gelişimi için öneriler sundu.

Biz Çiftçiyiz Platformu olarak, Sayın Bayraklı’nın rehberliğinde çıktıkları bu yolda, Türk tarımını daha güçlü kılmak için önemli bir adım attıklarını belirten platform yetkilileri, “Her zaman bize yol gösterecek olan bu kıymetli tecrübeler, bizim için büyük bir şans. Biz, Türk çiftçisinin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

İstişare toplantısı, Türk tarımının geleceği için umut veren ve güçlü bir adım olarak tarihe geçti.