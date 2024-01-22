Bodrumda saklanan 9 kaçak yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahsı saklandıkları binanın bodrumunda yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs, girdikleri evin bodrum katında yakalandı.
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