Bolu yangınında hayatını kaybeden Eslem Uyanık, Kayseri'de toprağa verildi
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi. Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl protokolü katıldı.