Bor'da kayınpeder ve damat kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sünnet düğününden çıkan kayınpeder ve damadı yolda giderken tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder ve damat silahla birbirini ateş ettiler. Çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bor Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.