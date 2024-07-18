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Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi

Kayseri'de bir vatandaş boşanma davası adliyeye arkasında 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum. Nafaka değil sadaka verdim' yazan aracıyla geldi.

Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi

Düğünlerde gelin arabalarının arkasında görülen yazıların bir benzeri bu sefer boşanmaya gelen bir vatandaşın aracının arkasında görüldü. Boşanmak için aracıyla adliyeye gelen bir vatandaş aracının arka camına "Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum. Nafaka değil sadaka verdim" yazdırdı. Vatandaş çevredekilerin meraklı bakışları arasında adliye binasından uzaklaştı.

1ha

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