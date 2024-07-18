Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi
Kayseri'de bir vatandaş boşanma davası adliyeye arkasında 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum. Nafaka değil sadaka verdim' yazan aracıyla geldi.
Düğünlerde gelin arabalarının arkasında görülen yazıların bir benzeri bu sefer boşanmaya gelen bir vatandaşın aracının arkasında görüldü. Boşanmak için aracıyla adliyeye gelen bir vatandaş aracının arka camına "Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum. Nafaka değil sadaka verdim" yazdırdı. Vatandaş çevredekilerin meraklı bakışları arasında adliye binasından uzaklaştı.