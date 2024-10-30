  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına müjde

Bünyan Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına müjde

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde açılışı yapılan Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi'nde sağlık çalışanlarına indirim yapıldığı müjdesi verildi.

Bünyan Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına müjde
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde açılışı yapılan Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi’nde sağlık çalışanlarına indirim yapıldığı müjdesi verildi.

Hazırlanan törenle açılışı yapılan Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu vatandaşların yoğun ilgisi haline geldi. Kadın ve erkeklerin belirli günlerde yüzmek için ziyaret ettiği Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi’nde yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce yapılan duyurular da belirli kurumlara indirim yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan indirimlerde sağlık çalışanlarına da yer verildi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu açıklamaya göre, Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi’nde sağlık çalışanlarına özel ücret tarifelerinde yüzde 30 indirim yapıldığı müjdesi verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na Başkan Yalçından anlamlı hediye
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na Başkan Yalçından anlamlı hediye
Ve Dursun Ataş Ak Parti saflarında
Ve Dursun Ataş Ak Parti saflarında
Milletvekili Çopuroğlu'ndan '6 vekil' mesajı
Milletvekili Çopuroğlu’ndan ‘6 vekil’ mesajı
Dursun Ataş'tan ilk mesaj
Dursun Ataş'tan ilk mesaj
'Türkiye'de böyle bir yer olacağı aklıma gelmezdi'
'Türkiye'de böyle bir yer olacağı aklıma gelmezdi'
Başkan Büyüksimitci: 'Firmalarımızı değişen piyasa şartlarına hazırlamalıyız'
Başkan Büyüksimitci: 'Firmalarımızı değişen piyasa şartlarına hazırlamalıyız'