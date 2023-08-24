Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde ilçe merkezimizdeki yollar ring halinde tarayarak bozuk bölgelerde yama çalışmasını yapılıyor.

Bünyan genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları çerçevesinde asfalt yama ekipleri; altyapı çalışmaları, hava şartları ve kullanımdan dolayı bozulan ve deforme olan güzergâhlarda yol iyileştirme düzenlemeleri yapıyor.

Yaz ayları boyunca çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini bildiren Başkan Altun, "Kış ayları öncesi ilçemiz genelinde çalışmaları tamamlayarak tüm yollarımızı kış ayları için hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.