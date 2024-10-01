  • Haberler
  • Spor
  • Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi

Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 beraberlik, 9 yenilgi gördü.

Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 beraberlik, 9 yenilgi gördü.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor da Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılı takımda zaman zaman görevinden ayrılma yönünde eğilim gösteren ancak yönetim tarafından devam etmesi yönünde ikna edilen Burak Yılmaz, 3-0 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında görevi bıraktı. Geride kalan sezon oynanan Samsunspor maçı sonrasında Recep Uçar’ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım çatısı altında sadece 3 maçta galibiyet sevinci yaşayabildi.

Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor, oynadığı 22 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik 9 yenilgi aldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'