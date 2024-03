Büyükkılıç, İncesu Kızılören'de vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Büyükkılıç, buluşmada yaptığı konuşmada, “Geçmişten beri bizlere sahip çıkan, dualarıyla gönüllerimizde yer eden Kızılören’imizle ilgili hatıramız çok” ifadesinde bulunurken Bakan Özhaseki de “Elimiz Memduh ağabeyde, Mustafa İlmek’te. Onlar ne söylüyorlarsa ben onu yerine getiririm, onlara kefilim” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üzümü ile meşhur İncesu’nun Kızılören Mahallesi’nde vatandaşlarla kucaklaşan Büyükkılıç, ilçe ve mahalle sakinleri ile görüştü, sohbet etti, onların görüş ve önerilerini dinledi. Kızılören sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kızılörenlilerin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bir Ramazan ayına daha eriştik. Kızılörenliler beni sever. Sayın Genel Başkan Vekilimiz Elitaş’ın selamını, çok değerli Mehmet Özhaseki Bakanımızın selamını, Hulusi Akar Paşanın selamını sizlere getiren bir başkanınız, dostunuz, kardeşiniz olarak her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Geçmişten beri bizlere sahip çıkan, dualarıyla gönüllerimizde yer eden Kızılören’imizle ilgili hatıramız çok. Milletvekilliği dönemimiz dâhil her zaman el ele gönül gönle bizlerle koşturan kardeşlerimiz, bizlerin yanında yer almış ve tabi ki bizlere dua etmiştir. O açıdan Kızılörenli kardeşimizin birisini gördüğümüz zaman içimiz ısınır, onları bağrımıza basar, onlara nasıl hizmetkâr oluruz diye çırpınan bir anlayışın sahibiyiz” şeklinde konuştu. İnsan odaklı hizmet anlayışı vurgusu yapan Büyükkılıç, “Bizlerin inancında insanların hayırlısı onlara tepeden bakan değil, onlara hizmet edendir. Biz de bu anlayış içerisinde sizlere hizmet etmek için çırpınıyoruz” diyerek bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hizmetleri olduğunu ifade etti. Buluşmada, “Kayseri denilince hepimizin göğsü kabarıyor” diyen Başkan Büyükkılıç, ülke genelinde de gerçekleştirilen hizmetleri ve Türkiye’nin mücadelesini anlattı. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirmek gerektiğine işaret eden Büyükkılıç, bunu için de seçimlerin önemine değindi. Geçmiş seçimlerde Kızılörenlilere destekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Biz sadece hizmet, sadece eser belediyeciliği yaparız. Kimseyi ayrıştırmayız. Bizler kardeşler topluluğuyuz. Onun için birbirimizi bağrımıza basacağız, sarılacağız. Biz sizin hizmetkârınızız. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. El ele, gönül gönle” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de telefon görüşmesi yolu ile Kızılörenlilere seslenerek, Kızılören’i sevdiğini, Kızılörenlilerin de kendisini sevdiğini ifade etti. Deprem bölgesindeki şehirlerde çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Birçok il görevi var, bugün İstanbul’da sabah göreve başladık şimdi Yalova’ya geçiyoruz. Yarın Kocaeli, Sakarya Hendek var. Ondan sonra yine benim göz ağrım Hatay var, deprem bölgeleri var. O taraflarda da evi yıkılmış, eşini, çocuklarını kaybetmiş insanların evlerini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden gelemememi mazur görün lütfen ama gönlüm sizlerle” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kızılören sakinlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde Kayseri’de gerçekleştireceği mitinge davet ederken, Bakan Özhaseki de “Herkesi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye ayrı bir önem veriyor. Bu memlekete bu kadar sevdalı, gecesi gündüzü olmayan bir lideri karşılamak lazım. Bizim hemşehrilerimiz de vefalı. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldular, Allah kendilerinden razı olsun. Ben de gücüm neye yeterse, Kızılören için, İncesu için, Kayseri için harcamaya da hazırım” ifadelerinde bulundu. Kızılörenlilerin Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç sözlerini, “Bizim zaferimizden kimse gocunmasın, Biz rahmet unsuruyuz, Yıkmaya değil billah yapmaya geliyoruz” beyitleri ile sonlandırdı. Büyükkılıç, Kızılören Pazar Alanı’nı da ziyaret ederek pazar esnafı ile sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.