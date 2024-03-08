Büyükkılıç, Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin sergisine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarında yaptığı eserlerin sergisine katıldı.

Yeşilay Haftası münasebeti ile açılışı gerçekleşen sergiye, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Başkan Büyükkılıç’a Porte Tablo Hediye Edildi

Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencilerinin mini konseri de gerçekleşen bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmaların yer aldığı sergide vatandaşlar ve özellikle de çocuklar ile kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, kara kalem olarak çizilen portre tablo hediye edildi.

Başkan Büyükkılıç, sergi ziyaretinde AVM çalışanları ve vatandaşlar ile de bir araya gelerek sohbet etti.