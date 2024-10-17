  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükkılıç, Şuşa Azerbaycan Evi'nin başkan ve yönetimini ağırladı

Büyükkılıç, Şuşa Azerbaycan Evi'nin başkan ve yönetimini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Şuşa Azerbeycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükkılıç, Şuşa Azerbaycan Evi'nin başkan ve yönetimini ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şuşa Azerbeycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Başkan Yardımcısı Ferhad Bedelov, Gençlik Kolları Başkanı İlkin Ahmedov, Genel Sekreter Eyüp Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Terzi’yi Büyükşehir Belediyesi’nde misafir ederek istişarelerde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kültür başkenti olan Şuşa şehrinin kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, Azerbaycanlılara selamlarını iletti. 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, dost ülke Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa ile her zaman yan yana, el ele olduklarının altını çizdi.

Şuşa Azerbeycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov da Başkan Büyükkılıç’a, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ’Aziz Şehir Şuşa’ kitabını takdim etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İmam Hatip öğrencileri Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
İmam Hatip öğrencileri Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
Kayseri OSB 2025 yılı için 10 tane fuar planlıyor
Kayseri OSB 2025 yılı için 10 tane fuar planlıyor
Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Milli Eğitim Müdürü Esen, Kitap Fuarı'ndan memnun
Milli Eğitim Müdürü Esen, Kitap Fuarı'ndan memnun
Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak
Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak
Yazar Uğur Batı, KSMMMO'da Eğitim Semineri verdi
Yazar Uğur Batı, KSMMMO'da Eğitim Semineri verdi