Büyükkılıç'tan Erciyes Feneri Derneği Marketine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti.

Büyükkılıç'tan Erciyes Feneri Derneği Marketine ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan hizmetlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan sivil toplum teşkilatları ile uyum kültürü içerisinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi de gezerek, ürünleri inceledi. Büyükkılıç, uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren ve sosyal yardım konusunda her kesimden vatandaşın buluştuğu Erciyes Fener Maket çalışmaları hakkında bilgi alarak, “Market dediğin böyle olur, ne isterseniz var” dedi.

Erciyes Feneri Derneği yöneticileri de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç'tan Erciyes Feneri Derneği Marketine ziyaret
Büyükkılıç'tan Erciyes Feneri Derneği Marketine ziyaret
Büyükkılıç'tan Erciyes Feneri Derneği Marketine ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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