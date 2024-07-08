Büyükkılıç, yaz okullarına katılan öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaz okullarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkânı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Yaz Okulu’nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezi gezerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Tek tek sınıfları gezen Başkan Büyükkılıç, farklı branşlarda alınan kurslar hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerle sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Maşallah, cıvıl cıvıl çocuklarımız, hem kültürel açıdan hem sportif açıdan hem bilgi birikimi anlamında yaz dönemini çok iyi değerlendiriyorlar” dedi.

Yaz aylarının daha verimli, daha sağlıklı geçmesini temenni eden Büyükkılıç, öğrencileri KAYMEK’e emanet eden velilere de teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin yazın tatillerini sağlıklı, sportif ve eğitim içerikli bir şekilde sürdürmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler temennisinde bulunan Büyükkılıç, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.