Cami çıkışında sıcak karşılama
Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlçe Başkanı Sabri Fidan liderliğinde etkinlik gerçekleştirildi.
Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlçe Başkanı Sabri Fidan liderliğinde etkinlik gerçekleştirildi.
Sabah namazının ardından Ahmet- Ayşe İnci Camii’nde düzenlenen programda, dernek yöneticileri cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan AGD İlçe Başkanı Sabri Fidan; "Sadece ibadetle sınırlı kalmayan bu etkinlikle, toplumun birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayseri şube yönetimimiz öncülüğünde şehrin farklı noktalarında bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz de bugün Kayseri’nin güzide camilerinden Ahmet - Ayşe İnci Camii’nde ikramlarda bulunduk. Organizasyonda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Dernek olarak bu tür etkinliklerle sosyal sorumluluk alanında aktif rol almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.