Cansız beden bulundu

Kayseri’nin Talas İlçesi Tavlusun yolu mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar bir şahsın cansız bedenini görmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.