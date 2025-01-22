  • Haberler
  • Gündem
  • CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'ten Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'ten Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'ten Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

Görüşmede, Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları üzerinden CHP'ye yönelik hukuki süreçle, yerel yönetimlerin karşı karşıya bırakıldığı baskılar, demokrasiye ve halk iradesine yönelik tehditler ile ülkenin gündemindeki kritik konular ele alındı.

Aşkın Genç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, sadece bir dayanışma mesajı değil; adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı kararlı duruşumuzun da bir ifadesidir," dedi. Halkın gücüne ve yerel yönetimlerin önemine olan inançlarıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirten Genç, "Halkımızın hak ettiği adil ve özgür bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Birlikte başaracağız!" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bayar Özsoy'dan 3.8 Milyon TL'lik kanal güvenliği sözleşmesi
Bayar Özsoy’dan 3.8 Milyon TL'lik kanal güvenliği sözleşmesi
Terör suçundan örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Terör suçundan örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
İldem Şükrü Berk Camii'nde gençler ve yetişkinler İçin eğitim programları devam ediyor
İldem Şükrü Berk Camii'nde gençler ve yetişkinler İçin eğitim programları devam ediyor
Kayseri'de parklarda ısınmak için ateş yakan şahıslar yakalandı
Kayseri'de parklarda ısınmak için ateş yakan şahıslar yakalandı
Babası kazaen 7 yaşındaki oğlunu vurmuş ve kendini eve kilitlemişti: O çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Babası kazaen 7 yaşındaki oğlunu vurmuş ve kendini eve kilitlemişti: O çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!