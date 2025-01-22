CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'ten Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

Görüşmede, Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları üzerinden CHP'ye yönelik hukuki süreçle, yerel yönetimlerin karşı karşıya bırakıldığı baskılar, demokrasiye ve halk iradesine yönelik tehditler ile ülkenin gündemindeki kritik konular ele alındı.

Aşkın Genç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, sadece bir dayanışma mesajı değil; adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı kararlı duruşumuzun da bir ifadesidir," dedi. Halkın gücüne ve yerel yönetimlerin önemine olan inançlarıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirten Genç, "Halkımızın hak ettiği adil ve özgür bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Birlikte başaracağız!" ifadelerini kullandı