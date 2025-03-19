CHP'li Avukat Yıldırım'dan İstanbul Üniversitesi'nin Diploma İptali Üzerine Hukuki Değerlendirme

Yıldırım’a göre, bu işlemin tarafa tebliğ edilmesiyle birlikte İdare Mahkemesi’nde yargı süreci başlayacak ve yürütmenin durdurulması talep edilecektir. Eğer iptal edilmezse, süreç Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay aşamalarına taşınacak. Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidebilecek olan hak ihlali başvurusu, nihai çözüm yolu olarak öne çıkmaktadır.

32 yıllık bir idare hukuku uzmanı olarak Yıldırım, Üniversitenin E. İmamoğlu’nun diplomalarının geçerliliği ile ilgili önceki kararının, 1991 yılında çıkarılan yönetmeliğe uygun olduğu yönündeki görüşü ve Anayasa Mahkemesi’nin Gürcistan’daki Doktora denkliği ile ilgili emsal kararlarını dikkate alarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün iptal işleminin hukuka aykırı olduğu görüşünde. Yıldırım, idari işlemlerin yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygunluğunun, müktesep haklar oluşturduğunu ve sonraki düzenlemelere dayanarak iptal edilemeyeceğini ifade etti.

Sonuç olarak, bu kararın iktidarın değişimi yönünde bir umut yarattığını belirten Yıldırım, yılgınlık olmadığını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.