CHP'li Belediye'den Sokak Köpeklerine Muhteşem Çözüm!
1935 yılında İstanbul'da sokak köpeklerinin sayılarının artması CHP'li belediyeyi harekete geçirdi ve belediye akla hayale gelmeyen bir yöntemle sokak köpeklerinin sayısını azaltmak için çözüm üretti.
Bugün bile kimsenin telaffuz edemediği CHP’li İstanbul Belediyesi tarafından bulunan muhteşem çözümü 1935 yılı Akşam Gazetesi küpürlerinden aynen paylaşıyoruz:
KÖPEK KUYRUĞU: Belediye Kuyruk Başına 10 Kuruş Veriyor
İstanbul sokaklarında köpekler çoğaldığından belediye bunları öldürecek olanlara köpek başına bir lira vermeği kararlaştırmıştır.
Şimdiye kadar sokak köpeklerini toplayanlara ayda 25 lira ücret veriliyordu. Öldürülecek köpek başına para verilmesine başlanması üzerine bu ücretler onbeş liraya indirilmiş, ayrıca her köpek kuyruğu başına on kuruş verilmeğe başlanmıştır.
Köpek kuyruğu başına on kuruş para almak isteyen köpek takip amelesi, köpekleri zehirledikten sonra kuyruklarını kesiyorlar. Yalnız Eylül içinde 1115 köpek kuyruğu belediye temizlik müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Her ay öldürülüp kesilen kuyrukların miktarı 1000 ile 2000 arasındadır.