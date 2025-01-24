CHP'li Ünalmış'tan Sert Eleştiriler: Bolu Belediye Başkanı'nı savundu

Ünalmış, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangından dolayı AK Parti'nin CHP'li Bolu Belediyesini suçladığını ifade ederek, "Bolu Kartalkaya'da, kayak merkezinde, bir otelde çıkan yangında, yanan canlarımız yüreğimizi yaktı. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkenin Kültür Turizm Bakanı'nın, AKP Ankara kongresini bekleyip yaptığı ilk açıklamada, hemen sorumluluğu CHP'li Bolu Belediyesi'ne atmış olması tartışmaları alevlendirdi ve insanlar yakınlarından iyi haber almayı ümit ederken, sorumlu kim tartışmaları vefat eden vatandaşlarımıza ve ailelerine en büyük saygısızlık oldu" ifadelerini kullandı.

Ünalmış, AKP adaletinde AKP'li belediyelere, bakanlara, bürokratlara ve milletvekillerine sorumluluk yüklenmesinin beklenmediğini belirterek, "Bolu'da da değişen bir şey yok! AKP adaleti böyle. Bolu'da sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın. İstediğiniz platformda belgeleriyle tartışmaya hazırım" dedi.

Yahyalı Belediyesi Önünde Sorumluluk

Ünalmış, Kayseri Yahyalı'da yaşanan bir olayı hatırlatarak, "2023 yılının Mart ayında, kendisini, eşini ve bir çocuğunu Yahyalı Belediyesi önünde benzin döküp yakan vatandaş vardı. Yaktığı yer, tam Yahyalı Belediyesi'nin önü. Kendisi bir süre sonra vefat etti, eşi ve çocuğu uzun süre yoğun bakım mücadelesinden sonra yaşama döndü. Belediyeden bir tek yangın tüpü çıkartılıp vatandaşın üstüne püskürtülmedi. Belediyeden bir kişi çıkıp vatandaşı kurtarmaya çalışmadı. 100 metre ilerideki belediye itfaiyesinden bir tane araç getirtilip hazır bulundurulmadı. Vatandaş tam 10 dakika, kameralar önünde ailesini ve kendisini yakmaya hazırlandı. Bir tane belediye yetkilisi de itfaiyeyi çağırmadı" dedi.

Ünalmış, Yahyalı Belediyesi önünde sorumluluğun Yahyalı Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, "O zaman milletvekili adayıydım. Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Belediye Başkanı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonuç ne mi oldu? Bildiniz! Bırakın dava açılmayı, Belediye Başkanı, hatta bir tane AKP'li belediye yetkilisi ifade vermeden dosyaya takipsizlik verdiler. Sorumluluk mu? O da bana kaldı! Böyle işte AKP adaleti. AKP adaletinin ve ülkemizdeki ucuz ölümlerin en kısa zamanda son bulması ümidiyle" şeklinde konuştu.