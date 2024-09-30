CHP'li Ünalmış'tan zam ve '1 tonluk sucuk döner' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açılışlarda sucuk partileri ile gündeme geldiğini ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu birçok kaleme zam yaptı. Zam yapılan kalemler vatandaşın temel ihtiyaçları olduğu gibi her gün kullandığı ulaşım bedellerine. Bir süre önce 7,5 TL’den satılan ekmek 9 TL olmuştu. Şimdi ise Kent ekmek büfelerinde satılan ekmek 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi. Ulaşımda ise, tam bilet 16,5 TL’den 20 TL’ye indirimli bilet ise 9 TL’den 11 TL’ye yükseltildi. Ücretsiz aktarmalar da kaldırıldı. Yapılan zamlar bugünden itibaren geçerli olacak. Vatandaşın birçok sorununa kulağını kapatan, vatandaşın gerçek gündeminden uzak, “he deyip geçen” belediye yetkilileri, vatandaş ekmek kuyruklarında sıra bekler halde iken “sucuk partileri” ile ülke gündemine oturan belediye başkanı ve yetkilileri kendilerine kesecekleri cezayı yine vatandaşa kesip vatandaşın günlük ihtiyaçlarına zam yapmakta buldular çareyi Sucuk partisi deyince, şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Çıkıp basının önünde “biz yemedik, dağıttık” diyen AKP’li yetkililerin, vatandaşa değil de bir grup etkinliğe katılanlara ikram ettiği sucuğu şimdi tüm vatandaşlara lütuf gibi dağıtmaya karar verdikleri duyuldu. 1 ton sucuk dağıtacaklarmış. Vatandaşın gerçek gündeminden uzak, emeklinin, öğrencinin, işçinin rahatça yiyemediği sucuğu, eti lütuf gibi onlara dağıtılacağının söylenmesi vatandaşla dalga geçmek değil de nedir sizce. Vatandaşa kendinizce lütuf gibi dağıtacağınız sucukların paralarını günü gelmeden vatandaştan almaya utanmıyor musunuz” şeklinde konuştu.