CHP Melikgazi ilçe başkanı Turan Arık oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı Kongresi tamamlandı. Önceki İlçe Başkanı Serhat Yıldırım'ın yerine, yeni İlçe Başkanı Turan Arık geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı İlçe Kongresini tamamladı. 396 Delegenin oy kullandığı seçimde mavi liste kazandı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre adaylardan Turan Arık 266 oy alırken, beyaz listede yer alan Pembegül Çetinkaya ise 99 oy da kaldı.
Öte yandan katılımcılar arasında Adana Milletvekili Orhan Sümer, Kayseri milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Yöneticileri önceki dönem İl İlçe Başkanları delegeleri, ve partiler katıldı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından CHP'de Melikgazi ilçe başkanı Turan Arık oldu