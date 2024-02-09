Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı.

Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.D. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesi’ne ardından da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı
Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı
Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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